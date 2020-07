Endine piimakombinaat kaob linnapildist

AS Tere juhatuse esimees Ülo Kivine ütles, et detailplaneeringut alustas ettevõte juba kevadel. «Esimeses etapis tahaksime esmalt korrastada kinnistut, kuivõrd hooned ja trassid on suuresti amortiseerunud,» selgitas ta. «See Paide linna piirkond areneb ja muutub ning pidasime ka oma kohuseks esmalt see krunt korrastada.»