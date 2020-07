Muruniitmine on majapidajatele suvel iganädalane kohustus, mille edasilükkamine riivab silma. Et ennast suvel vabamalt tunda, kaalub nii mõnigi majaomanik apla muruisuga lemmiklooma – robotmuruniiduki soetamist. Aga kas see ikka õigustab ennast?