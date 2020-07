G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja rääkis, et 18. juunil märkas G4Si rannavalvur Paide rannas ebaadekvaatselt käituvat noormeest relvataolise esemega. Rannakülastajate sõnul oli noormees lapsi ähvardanud. Rannavalvur kutsus appi politsei, kes tuli kohale suurte jõududega ja pidas 17aastase noormehe kinni ning selgitas välja, et tegemist oli mängupüstoliga. Noormees kahetses oma tegu ja ütles, et ta ei tahtnud kedagi hirmutada. Noormehe suhtes alustati väärteomenetlust avaliku korra rikkumise eest.