Oma Facebooki postituses kirjutas Võsujalg, et ilmselt mõtlevad paljud, kuhu ta vahepeal kadunud on, sest muidu aktiivselt päästetud lindudest ja loomadest lugusid postitanud vabatahtlik on pikalt vaiki olnud. Ta oletas, et paljud on hakanud ehk arvama, et ta ei tegelegi enam oma laste kõrvalt loomadega.