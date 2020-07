Rotary klubi on pikalt olnud meesteklubi. «Traditsiooniliste klubide nüüdisajastamine on sellistes väikestes kohtades nagu meil väga oluline,» rääkis Siemann. Ta leidis, et aktiivseid inimesi, kes sellistes heategevuslikes aktsioonides kaasa tahaks lüüa, on siin vähem kui mõnes suurlinnas. Kui aga pooled neist veel välja arvata, kuna nad on naised, ei tuleks ettevõtmisest midagi välja.