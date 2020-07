Paidelased kaebavad rannavalve tegemata töö üle

Paide linnavalitsus pöördus eelmisel nädalal tehisjärve ääres rannavalveteenust pakkuva turvafirma G4Si poole murega, et linlastelt on tulnud järve ääres toimuva kohta kaebusi. Turvafirma esindaja ütlust mööda on tagasiside nende tööle alati teretulnud, kuid kinnitas samas, et rannavalvurid pole konfliktiolukordades kordagi käed rüpes istuma jäänud.