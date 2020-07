Järvamaa kutsehariduskeskuse õppekohtadele käib tihe konkurents

Järvamaa kutsehariduskeskuse õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi ütlust mööda on huvi kutsehariduse vastu aastast aastasse tõusnud. «Kutseharidus on aina populaarsem,» sõnas ta.

Järvamaa kutsehariduskeskuse direktori Rein Oselini kinnitusel on huvi kutsehariduskeskuses õppimise vastu kasvanud just täiskasvanute seas. «Põhikoolijärgseid õpilasi võiks meie juurde õppima tulla rohkem. Seda tahab ka ühiskond, et noor õpiks endale midagi praktilist, millega hiljem leiba teenida,» rääkis ta. Tema sõnul soovivad tööandjad, et noortel oleks praktilisi oskusi ning tavaline keskharidus pole tänapäeval enam nii konkurentsivõimeline kui samas vanuses kutsehariduse omandamine.