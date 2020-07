Tiia Järvpõld tutvustas end kui tormilist ja väärtuslikku elu elavat naist, hoolimata sellest, et sünnitrauma tõttu on tema toimetulek pea peale keeratud. Tema elu on möödunud ratastoolis ja igapäevaseid toimetusi teeb ta jalgadega: kirjutamisest nõudepesuni.