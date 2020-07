Vink selgitas, et kui suurte festivalide korraldajad on külastuspiirangute tõttu tänavu palju kannatanud, siis uutele tulijatele on see suvi hea võimalus jalga ukse vahele saada. «Seda me üritamegi siin teha. Näidata, et Kesk-Eestis on olemas väga hea koht pidude korraldamiseks,» sõnas ta.