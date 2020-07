Järvamaa jahindusklubi tegevjuht Lauri Ellram ütles, et varasemaid aastaid arvestades on kümme luba edasiminek ning ei saa nuriseda. Mullu tuli Järvamaale kuue pruunkaru küttimisluba. «Kümnest Järvamaa jahimeestele antud loast neli said jahtkonnad, kus karud viimasel ajal enam kurja on teinud. Privaatsed load kehtivad kaks kuud. Kui selle ajaga pole karu kätte saadud, võivad lube kasutada ka teised jahtkonnad,» rääkis Ellram.