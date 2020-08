MoeP.A.R.K-i peakorraldaja Paula Kivimäe selgitas, et üritust korraldavad kohalikud koolinoored õhinapõhiselt, kuid see ei tähenda, et ettevõtmise sisus võiks teha järeleandmisi. «Püüame alati vaatajaid üllatada glamuuri, läbimõeldud detailide, ladusa korralduse ja huvitava sisuga,» sõnas ta.