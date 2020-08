Tamme rääkis, et grupitööga hakkasid nad pihta juba talvel, vahepeal oli koroona tõttu vaikelu ning suvises maalilaagris tehti koopiamaal valmis. «See maal ongi mõeldud välistingimustesse. Ka värvid said valitud selle eesmärgiga,» selgitas ta. «Maalil on näoaugud ja need muudavad selle ka praktiliseks – linnarahvas saab end lasta seal pildistada.»