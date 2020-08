20 aastat tagasi lõpetas Purdi mõisas tegevuse kohalik kool. Vallavalitsus müüs mõisa maha. Leheveergudel on iga paari aasta tagant mõisast küll mõni lugu ilmunud, kuid mis seal vahepealt täpselt on juhtunud, sellest ei tea avalikkus midagi.

Purdi küla päeva puhul anti teada, et renoveeritud mõis teeb selle päeva puhul uksed lahti. Ja uudistajatest puudust ei tulnud. Ohhetamist ja ahhetamist oli kuulda igas toas, sest võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga on mõis justkui õide puhkenud. Kõik ruumid on remonditud. Seintel ripuvad maalid.