Neid teid vantsisime iga päev ja ilmselt suudab igaüks meelde tuletada eriskummalisi auke ja veidraid moodustusi, mis ajaga tekivad. Mäletan oma lapsepõlvest Jasmiini teed Mähel ja kui nukralt see ootas aastaid remonti.

Elukvaliteedi, aga ka ohutuse tagamiseks on oluline, et väikseimagi liiklussagedusega teede olukord püsiks hea. Kohalikud omavalitsused kindlasti selle nimel pingutavad, aga neilgi on piiratud hulk raha, sest väga heas korras tuleb hoida eriti suure liikluskoormusega teid.