Kogukonnajuht Arto Saar ütles, et meeskond otsustas ajaloo ühe olulisima mängu eel standardsete maskide asemel lasta eritellimusel valmistada mängijatele, treeneritele ja taustajõududele klubi logoga maskid.

«Võinuks osta apteegist tavalised maskid, kuid see on ka meie identiteedi küsimus, et olla rohkem äratuntav. Leedus kehtivate reeglite kohaselt tuleb avalikes kohtades liikuda inimestel maski kandes ning ka euromängudel peavad kõik staadionil viibijad, kes ei ole mänguväljakul, kandma maske,» selgitas Saar.