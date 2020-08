Õpetajad valmistusid trummipõrina saatel uueks õppeaastaks

Et inspiratsiooniotsingutel just Aafrika trummide, kõlapulkade ja teiste instrumentide suur ühisorkester moodustus, selles oli süüdi muusik, ettevõtja ja õpetaja Reigo Ahven, kes lavalt oma kogemusi jagas.

Esmalt arglikult muusiku käskudele allunud pedagoogid, kelle hulgast mõnigi esimest korda eksootilist rütmipilli lähedalt nägi ja katsus, kuulasid särasilmil Reigo Ahvenalt, et nad on parim trummiorkester, mida tema kõrvad kuulnud on.