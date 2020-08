Sarja eestvedaja Ilmar Mõttus ütles, et talle meeldib kaarte segamini lüüa ja võistluste lõppu pinget tuua. Nii oli ta ka seekordse 18 etapist koosnenud turniiri lõppu plaaninud hulk üllatusi. Üks neist oli see, et viimasel etapil jagati kohtade eest topeltpunkte, mis tähendas, et viimane pingutus osutus eriti oluliseks. «Juba eelviimasel etapil läks tabel üsna tasavägiseks ja olukord oli tõesti selline, et raske oli ennustada, kes etteotsa tõuseb või kes tahapoole langeb,» selgitas ta.