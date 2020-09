Paides ettevõtte seitsmenda lihapoe avamisel lubas Mulgi Lihakarni juhataja Tõnis Viil ostjatele üllatusi ja kinnitas, et nende trump on konkurentsivõimeliste hindadega korralikult tehtud värske liha. «Ettevõttel on Viljandimaal oma tapamaja ja hommikune kaup on lõunaks Paides poeletil. Me ei müü pika realiseerimisajaga vaakumisse pakendatud liha,» lausus ta.