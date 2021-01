Muudatus, millesse suhtusid kriitiliselt nii pangad kui ka opositsioonipoliitikud, on tehtud: aasta algusest sai hakata esitama avaldusi, et lahkuda teisest pensionisambast ja sinna kogutud raha välja võtta. Nüüdseks on seda teinud juba 43 000 Eesti inimest. Tahtjad saavad raha kätte septembris.