Laagris valmis üheksa uut väikekannelt

Järvamaa väikekandlepäe­vade üks eestvedajaid, Hedi Jürgen, märkis, et sellises ürituses on süüdi tema hea sõber Eliise Peelo, kes õppis sügisel mängimise ära, kuid tahtis kangesti oma pilli. «Nii käiski ta mulle nagu uni peale, et korraldaks ürituse, kus saaks väikekandleid meisterdada ja nendel siis mängu põhitõed selgeks õppida,» selgitas ta.