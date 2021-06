Värk märkis, et eks segadust riigi ühe esindusüritusega on olnud omajagu. Kõigepealt pidi paraad olema eelmisel aastal, kuid siis jäi see koroonaviiruse leviku tõttu ära. Otsuse, et tänavu tohib nii suurt üritust Paides korraldada, langetas valitsus alles kolm nädalat tagasi.