Aravete saab uue lasteaia

Aravete uus lasteaed läheb maksma 2 440 329,49 eurot. Riigi Tugiteenuste Keskus toetab projekti 1 098 000 euroga, mis tähendab seda, et Järva valla omafinantseering on 1 342 329,49 eurot. Paide linn sai Roosna-Alliku lasteaia korrastamiseks riigilt 397 166 eurot ning linnaeelarvest on omaosaluseks plaanitud 440 000 eurot.