Ainulaadne rühm aitab kõnepuudega lapsi

PAIde lasteaia direktor Ele Enn ütles, et mõte selline rühm avada mõlkus neil juba ammu mõtteis, kuid tegudeni jõudsid nad sel kevadel, kui Innove nõustajatega arutledes sai selgeks, et paljude laste muret saab kõige paremini murda eraldi lastaiarühma luues. «Kuna põhjendatud vajadus oli olemas, ei jäänud ka omavalitsusel muud üle, kui asjaga nõustuda. Seda enam, et ruumid rühma tarvis olid Lillepai majas olemas,» lausus ta.

Need ruumid olid Ennu selgitusel varem lastekodu ühe pere kasutada ja on viimastel aastatel lasteaia käsutuses olnud. «Kuna toad on teistest rühmadest täiesti eraldatud ja omaette sissekäiguga, sobisid need erivajadustega lastele suurepäraselt. Pealegi ei vajanud ruumid remonti ega uut sisustust,» lausus ta.