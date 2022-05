Jalgsemalt päästetud koerad otsivad tagasiteed koju

Irmeli Grönberg ütles, et koeri pikemat aega talu juures näinud inimesed mõistsid, et loomad on kas kodust kaugele ära jooksnud või on nad sinna tahtlikult maha jäetud. «Viimast ma isegi nii väga ei kahtlusta, sest mõlemal olid kaelas küllaltki kallis Rukka kaelarihm ja ühel ka elektripiirde rihm,» lausus ta. «Kui keegi tahaks loomadest vabaneda, siis ta püüaks ju kõik jäljed kaotada.»

Pigem kahtlustab Grönberg, et need on jooksuaja tuhinas kodust kaugele sattunud koerad, kes jäid mingil põhjusel vähekäidava talu juurde pidama. «Kuigi koerte pilte on sotsiaalmeedias juba nädal aega levitatud ja kohalikud on võimalikku omanikku otsinud, pole see tulemust andnud. See viib mind mõttele, et koerad võisid kuuluda mõnele eakamale inimesele, kes sotsiaalmeediat ei kasuta,» ütles ta.