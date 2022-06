Pioneeripataljoni suurõppus lõppeb kopatööga

Üleeile hommikul hakkas kunagise prügimäe servas maastiku karva kopp haukama pinnasest ampse ja buldooser nügis kopatäied tööalast välja valli, liites sellega Järvamaa õppustesse kaasatud territooriumi.

27. pioneeripataljoni kompaniiülema kapten Lauri Mäepalu ütlust mööda on see klassikaline tsiviil-militaarkoostöö objekt. «Kuna Paides pakutud koostööobjekti tegemine kattub pioneeride väljaõppe eesmärkidega ja meie lahingtoetuse üksusena keskpolügoonil lahinglaskmistes ei osale, siis sobis see plaani võtta,» selgitas ta.

Paides elav Mäepalu lisas, et käis koos projekti vabatahtliku vedaja Allan Palmistega tiigi asukohta üle vaatamas juba eelmisel sügisel. «Aitame kogukonda hea meelega, kui tegevused ühtivad meie väljaõppe eesmärkidega,» sõnas ta.

Kapten Mäepalu selgitusel toetas tema kompanii Emajõe ääres jalaväeüksusi lahingpositsioonide rajamisega ning valmistas kaitseväe keskpolügoonile lahinglaskmistele läinud üksustele ette sealsed kaevikuliinid ja lükkab hiljem need tagasi kinni. «Et meil praegu polügoonil rolli ei ole, saamegi oma harjutusi ühildada kogukondade aitamisega. Võib öelda, et teeme ajateenijate teenistuse lõputööd. Pärast lahinglaskmisi on veel polügoonil tarvis teha järelkoristust,» lausus Mäepalu.

Tehismaastiku muutmist sportimiskeskkonnaks vabatahtlikult eest vedav Allan Palmiste ütles, et suur osa spordiradade rajamisest tugineb vabatahtlikul tööl, seetõttu on ta otsinud väikese kuluga võimalusi. «Millalgi eelmisel sügisel sain tuttavatelt infot, et võimalik on kaasata kaitseväelasi, ühiste tuttavate kaudu sain kontakti pioneerikompanii Paides elava ülemaga,» täpsustas ta.

Neli-viis aastat tagasi kaevatud tiiki pole seni kunstlume tootmiseks kasutada saanud, sest Ruubassaare tee ja Raudtee tänava uuenduse käigus lahti kaevatud kraavid viisid veetaseme peaaegu meetri jagu alla.

Palmiste teada oli vana tiigi osa suurus 15 × 40 meetrit. Pioneeride töö tulemusel suurenes tiigi mõõt 33 × 48 meetrini ja sügavus 2,6 meetrini ehk paekivi põhjani. «Kui varem jäi lume tootmiseks veest puudu, siis uue tiigiga peaks arvestuslikult välja tulema. Meil on lume tootmiseks vajalik veetorustik veetud ning pumbajaama konteiner olemas ja paigalduse ootel,» lausus ta.

Palmiste loodab kohendada pioneeride abiga ka BMXi rada. Kadrinas nad seda tegid. Paraku rikkus vihmane ilm selle plaani, sest pinnas muutus nende tööde tarvis liiga pehmeks.

Ametlikult käis asjaajamine Paide linnavalitsuse kaudu, kes tegi kaitseväele taotluse. Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialisti Maarit Nõmme hinnangul on linna poolt vaadates tegemist toreda koostööga. «Sõdurid saavad praktiseerida kraavikaevamist ning Paide tehismaastiku terviseraja tiik tuleb suurem ja sügavam. Tänasega saab tiik valmis,» lausus ta.

Nõmm lisas, et tehismaastikul käivad ka BMXi ja maastikuratta radade ettevalmistustööd. «Selle aasta jooksul peaks plaanide järgi tehismaastik saama veel lumetootmismasina ja rajamasina,» märkis ta.