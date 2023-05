Musta-valgekirjud lehmad tulid muuseumi lapsi lõbustama

Siimussaar märkis, et neil polnud õrna aimugi, kui suur Guttuneni kogu on, aga sisetunne ütles, et selline lehmateemaline kogu võiks piimandusmuuseumi hästi sobida. «Leppisime kokku, et võtame kogu oma hoolde ja leiame sellele ruumi püsiväljapanekuks,» sõnas ta.