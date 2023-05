Kolu sild tuleb tugevam kui varem

Tallinna–Rapla–Türi maantee 86. kilomeetril üle Lintsi jõe viival maanteesillal käivad juba mõnda aega ehitustööd. Sild ehitatakse täielikult ümber nii, et selle kandevõime on senisest suurem. See on transpordiameti üks sellesuvine suurim tööobjekt Järvamaal.