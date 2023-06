Ebavõrdsust tuleb vähendada Eesti kestmajäämise huvides

Alampalga tõstmise eesmärk on see, et kõigis Eesti piirkondades oleks tasuvat tööd ja kaoks palgavaesus. Töötasude vahed Eesti eri piirkondades on röögatud. Kui vaadata maakondade keskmisi ja mediaanpalku, siis peegeldub sealt tõsine olukord, mis tekitab muret Eesti majanduse ja ühiskonna pärast tervikuna. Statistika illustreerib olukorda, mida tunnetame niigi – meie riik on majanduslikult lõhestunud. Eesti kestmajäämise huvides on sellist ebavõrdsust vähendada äärmiselt oluline.