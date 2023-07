Rabamu projektijuhina tegutsev Monika Evartov selgitas, et Rabamu nimi kujunes sõnadest «mu raba». «Eestlased on loodusega ühte kasvanud ja viimasel ajal on just rabadest saanud eelistatuim pelgupaik, kuhu minna ennast leidma ja akusid laadima,» arutles ta ja lisas, et seetõttu sobib Rabamu väga hästi Paide ajaloolise talitee juurde, mis kulgeb suuresti läbi raba.