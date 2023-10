Lõviklubi võttis koolilaste nägemise luubi alla

Paide Bastioni hooaja president Jüri Kaugerand ütles, et silmakontroll õpilastele oli klubi heategevuskavas juba neljandat aastat. «Koroonaajal jäi üks aasta vahele, kuid sellele järgneval aastal läbisid kontrolli nii IV kui ka V klasside õpilased, et ettevõtmise järjepidevus säiliks,» selgitas ta.

Nii on Paide koolides juba viis lendu õpilasi läbinud põhjaliku nägemiskontrolli ja võimalikud nägemishäired on avastatud õigel ajal. Kaugerand märkis, et sageli ei saa õpilased ise arugi, et nende nägemine pole päris see, mis peaks. Ja kuna lapsed ei kurda, pole probleemist teadlikud ka nende vanemad.