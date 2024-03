Kirna tulbid pistavad juba nina mullast välja

Kirna mõisa perenaine Tuuli Org ütles, et vahelduva loomuga ilm tulpidele isegi sobib. Katsetamise mõttes pistis ta jäägisibulad sügisel potti ja need jäid mõisa külmematesse ruumidesse talvituma. «Kevadel läksid need minu suureks üllatuseks kenasti kasvama ning ilutsevad nüüd mõisa fuajees aknal,» rääkis ta. See on ehe näide tulpide vastupidavusest ja visadusest külma suhtes.