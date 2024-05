MX Open klassi ajasõit andis aimu, et konkurents on tihe ning pjedestaalikohtade peale käib rajal tõeline lahing. Sõitjad parandasid kogu aeg oma ringiaegu ja liidrid vaheldusid. Lõpuks suutis parima aja välja sõita Gert Krestinov, ülinapilt jäi teiseks Meico Vettik ja kolmandaks Hardi Roosiorg. Vahed olid sedavõrd väikesed, et lõpuks mahtus kaheksa kiireimat sõitjat 1,1 sekundi sisse.