Viikingid alustasid aastat punktise kaotusega

Eelmise reede õhtul oli meeste korvpalli esiliigas Paide Viking Window vastane 12 meeskonna seas turniiritabeli tagumisse otsa kuuluv BC Tartu.

Rabe algus, pingeline lõpuspurt

Esimesel veerandajal olid vastased üle 21:18, poolajale mindi juba 35:27 eduseisus. Kolmandal veerandajal tulid viikingid mängu tagasi, visates vastasele 26 ja lastes endale visata 19 punkti. Seis oli tasavägine ja meeskondade vahe oli vaid punkt. Neljas veerandaeg tõi mõlemalt poolt 17 punkti ja punktine vahe jäigi püsima. Turniiritabeli kolmanda meeskonna, Paide Viking Window, kel on nüüd 12 mängust kirjas kaheksa võitu ja neli kaotust, mängis üle turniiritabeli praegune kümnes meeskond BC Tartu.

Paide Viking Window peatreener Janno Viilup ütles, et rohkem kui kuuajaline paus on viinud meeskonna mänguvormi alla. Nii on väljakul näha palju ebakõla ja üksteise mittemõistmist. «Selgelt ei olnud me antud kohtumiseks valmis,» sõnas ta.

Viilupi selgitusel algas mäng neile omaselt ehk nad lasid vastasega vahe sisse ning mängu teine pool kujunes suureks päästeoperatsiooniks. «Me ei ole vaheajaga suutnud välja juurida seda tunnet, et võit tuleb justkui ise koduranda,» ütles ta. «Loodame, et hooaja lõpus need asjad paranevad.»

BC Tartu peatreener Raido Rebane sõnas, et kohtumine oli põnev ja tasavägine. «Samasugune mäng oli meil Paidega ka oktoobris Tartus. Toona oli Paide meist paari punktiga lisaajal parem, sel korral aga meie. Võrdsete heitlus,» ütles ta mängi järel antud videointervjuus.

Rebane kiitis oma meeskonda võitlusliku ja hingestatud mängu eest. «Terve esimese poolaasta otsisime hingestatust. Nüüd tundub, et poisid on näljasemad ja sealt ka see võit tuli,» selgitas ta. «Meeskonna eesmärk on alati olnud üks: anda mänguaega oma noortele mängijatele, eriti noortekoondislastele. Jääda mängus meeste vastu ellu.»

Paide Viking Window kodumäng tõi Paide E-Piima spordihalli, nagu sel hooajal ikka, ka arvukalt publikut.

Saku meeste korvpalli esiliigas osaleb hooajal 2017/2018 12 meeskonda, kes mängivad põhiturniiril kaks korda läbi (kodus ja võõrsil). Väljalangemismängu pääseb kaheksa paremat meeskonda.

Lähikonkurent ootab ees

Käsil ongi teine ring. Oktoobri alguses peetud esimeses mängus oli Paide Viking Window üle BC Tartust tulemusega 84:77.

Viikingite järgmine kodumäng on juba sel reedel kell 20.15 Paide E-Piima spordihallis G4S Noorteliiga II meeskonna vastu. Noorteliiga on viikingite lähikonkurent, kes hoiab turniiritabelis neljandat kohta.