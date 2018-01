Poodiumikoht ärgitab veel proovima

Utria dessant meenutab aastatetaguseid sündmusi, kui 1919. aasta 17. jaanuaril Eesti meredessantpataljoni 400 merejalaväelast ja Soome vabatahtlike pataljoni 600 võitlejat tegid Eesti mereväe alustelt eduka dessandi Utria randa. Dessandist osavõtnud etendasid olulist osa Narva vabastamisel ja punaväe riismetest puhastamisel.

Juba paarkümmend aastat on mehed ja ka vapramad naised selle teekonna igal aastal jaanuaris taas ette võtnud. Nii ka Järva maleva liikmed, keda sellel korral oli rajal kahe võistkonna jagu.

Kui Järva esimene võistkond koosseisus Vallo Tamme, Janno Tamme, Jaanus Nurmsalu ja Indrek Siska olid sunnitud katkestama, siis teine võistkond lõpetas keeruliste olude ja mõningate valearvestuste tõttu väärikal kümnendal kohal.

Võistkonda kuulusid Arti Kõrgesaar, Jaan Keerma, Alo Aasma ja Andrus Vares (pildil). Alo Aasma sõnas, et tema osales Utrial juba kaheksandat korda. «Selle korra võtaks kokku nii, et talvest, lumest ja suusatamisest on isu nüüd mõneks ajaks täis,» ütles ta naljaga pooleks.

Lisas siis, et selleaastasel võistlusel jõudis talv kohale päev hiljem, kui vaja. Kui mehed neljapäeva hilisõhtul rajale startisid ja ka reedese päeva seal rassisid, olid maastikuolud pika vihmaperioodi tõttu vägagi vesised. «Kõik veed metsa all olid veel kaaneta. Sa liikusid põhimõtteliselt lodus, ehk oli selline soolaadne maastik,» selgitas Aasma. «Meie võistkonna trump oli see, et läksime kummikutega, mis tähendab seda, et jalad olid enamiku ajast ikkagi kuivad. Aga püksisääred, mis kummikute peal, olid kogu aeg märjad ja poolde põlve jäätunud. See tegi asja raskeks.»

Kaks korda koges võistkond ka ebaõnne. Esimesel korral tehti enda süül rumal apsakas kontrollpunkti vale aja märkimisel, seetõttu jõuti lasketiiru liiga hilja, mistõttu jäigi see ülesanne sooritamata ja tulid maksimumkaristuspunktid.

Teisel korral tabas ebaõnn mehi siis, kui oli tarvis läbida 700 meetri laiune liinialune rajalõik. Rajakoridor oli täidetud tiheda pajuvõsaga ja edasi pääses vaid teosammul.

Meestel kulus poolteist tundi, et end võsast sõna otseses mõttes läbi pressida. Võsasest lõigust läbi jõudnud, selgus aga, et ühe võistleja automaadi rihm oli selle rapsimise peale järele andnud ja relv on kadunud.

Meestel tuli ots ümber pöörata ja relva otsima minna. «Lihtsalt ei tundnud, kui automaat oli seljast läinud. See maksis meile ka kätte. Kui neid kaht prohmakat poleks olnud, oleksime laupäeval lõpetanud taas neljandana nagu paar aastat varem,» lausus Aasma.

Ehkki ka kümnes tulemus pole häbiasi, pealegi kui mitu võistkonda rasketes tingimustes peetud võistluse üldse katkestas. Järgmisel aastal lubas Aasma jälle stardis olla. «Poodiumikoht ikka kripeldab,» põhjendas ta.

Järgmiseks aastaks on juba ka ununenud see, et jalgel tuli olla üle 30 tunni ning tukastada ja jalgu puhata oli aega vaid loetud minutid.

Utria dessandi teekonna pikkus linnulennult on umbes 60 kilomeetrit. Võistkondi läks rajale 25, registreerunute hulgas olid ka võistkonnad Inglismaalt, Soomest, Poolast ja Lätist, vaatlejad tulid Kanadast. Naistevõistkondadest oli tänavu kirjas vaid Kaitseliidu Tallinna maleva meredivisjoni naised.