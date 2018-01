Külalaulikud hakkavad mõõtu võtma

Korraldajate ütlust mööda on konkurss hea võimalus juba loodud külalaulud üles soojendada ja uusi laule kirjutada.

Üks korraldajaist, Lea Kuldsepp, ütles, et tänapäeval on küla ilmselt see viimane kants, mis ühendab kohalikku kogukonda. «Pereliikmed on ju mööda laia maailma laiali, reformimise käigus ei saa keegi enam aru, kus ta õieti elab või mis on tema kodune aadress. Seepärast püüame siis seoses EV suure juubeliga oma kodukohta tähtsustada, oma külast lauldes seda teistelegi tutvustada,» selgitas ta.

Esimene ajend laulukonkurssi korraldada oligi tuua suurema publiku ette vanad külalaulud, mis on jäänud praeguseks oma küla rahvalegi vähelaulduks-vähetuntuks. «Laul aitab kaasa ühistunde tugevnemisele külainimeste vahel,» sõnas ta.

Esimene ajend laulukonkurssi korraldada oligi tuua suurema publiku ette vanad külalaulud, mis on jäänud praeguseks oma küla rahvalegi vähelaulduks-vähetuntuks.

Kui külal veel laulu pole või ei õnnestu selle viisi-sõnu ajaloost välja kaevata, võib esitada ka täiesti uue laulu. «Meie praegustele elanikele on suur au ja samal ajal ka kohustus luua oma külale laul, mida ka saja aasta pärast teatakse-lauldakse,» ütles Kuldsepp.

Kuldsepp teab praegu Järvamaal kolme-nelja küla, kus on laul olemas. «Oeti küla laulu õpetas mulle minu ema, kes oli ise selles külas sündinud, olen õpetanud seda ka oma lastele ja lastelastele. See laul on küll vist juba peaaegu 100aastane, sest ema laulis seda juba lapsena ja sündinud oli ta 1919. aasta 24. veebruaril,» meenutas ta.

Kuldsepa selgitusel pole oluline, kas laul tellitakse kellegi käest või tehakse ise, kas esitajad on kohalikud ansamblid-solistid või kutsutakse laulu esitama külaga mingil moel seotud külalisesineja – tähtis on see, et selle lauluga tuuakse see küla Järvamaa kaardile. «Lauluotsingud sunnivad inimesi tuhnima pärimuskultuuri varasalves või looma midagi uut oma küla tutvustamiseks ja jäädvustamiseks. Konkursi tulemusena saame hulga uusi ja huvitavaid külalaule,» lausus ta.

Konkursilaul tuleb esitada nii paberil kui ka helikandjal, ära nimetades laulu viisi ja sõnade autor(id), esitaja(d).

Arvestades Järvamaa külade hulka – Vikipeedia andmetel on neid üle 180 –, loodavad korraldajad konkursil kuulda vähemalt paarikümmet laulu. Osavõtumaksu ei ole.

Laulud tulevad esitusele 7. juulil Järvamaa päeval Paides Pärdi muusikaaias. Korraldaja muretseb helitehnika vastavalt kokkuleppele, helindades solisti ja saateansamblit.

Esinemisjärjekord teatatakse osavõtjatele pärast 1. juunit.