Suusatajad näitasid end Eesti meistrivõistlustel

Alles nädalapäevad tagasi kirjutasime Järva Teataja spordiküljel suusatajatest ja suusatamise eripäradest lumeta talvel. Nüüd on olud teised, väljas kümmekond külmakraadi, kunstlumekahurid huugavad ja looduslik lumekirmegi katab maad. On lootust, et rohkem võistlusi lähiajal ära ei jää, võistlusalasid ei muudeta või -radu ei lühendata.

Ambla neiu tuli kahekordseks meistriks

Klassis N18 tuli Ambla SK suusataja Kaidy Kaasiku Eesti noorte meistrivõistlustel vabatehnikasprindis esimeseks. Ka päev hiljem pühapäeval oli Kaasiku võitmatu, aga siis juba N20 klassis suusavahetusega sõidus (5 + 5 km).

Otsus praegustes lumeoludes võistlused ära pidada oli parim, mis hetkel vastu võtta.

«Kaidy näitas oma sisu, eriti pühapäevasel võistlusel. Uisusuusk mul kõige paremini valmis ei saanud, kuid Kaidy tegi oma füüsisega supertöö ja läks konkurentidelt eest,» kommenteeris Ambla SK suusatreener Reimo Kaasiku.

Kaasiku hinnangul läks võistlusnädalavahetus neile hästi. «Igasugune koht esiviisikus, -kolmikus või suisa esimene koht on kordaminek,» lausus ta. «Otsus praegustes lumeoludes võistlused ära pidada oli parim, mis hetkel vastu võtta. See oli väga oluline nädalavahetus, sest seal pandi osaliselt paika nii Põhjamaade meistrivõistluste kui juunioride MMi koondis.»

Kaidy Kaasiku kaksikõde Keidy sel korral poodiumile ei jõudnud. Küll oli ta näiteks sprindis viies ehk jäi esimesena finaaliukse taha. «Tal oli seal paar suusavaliku apsakat ja paar taktikalist möödapanekut. Uisusammuga on tehnilisest küljest temaga veel probleeme, seda on otseselt mõjutanud ka lumeta talv,» põhjendas isa ja treener Reimo Kaasiku. «Aga ei, ka Keidyl südikust oli. Ta murdis sprindi stardis ära suusakepi kulbi ja sõitis terve sõidu ilma selleta. Tüdrukud on hetkel ikka üliägedas seisus.»

RR suusaklubi suusataja Kaarel Kasper Kõrge võitis samuti kaks medalit. Meeste suusavahetusega sõidus (15 + 15 km) oli Kõrge U23 klassis esimene ja 15 km vabatehnika eraldistardis teine.

RR suusaklubi treener Raido Rohi kasvandikud olid Haanjas võistlemas juba reedel ja viimane mõõduvõtt peeti esmaspäeval. See oli nädalavahetus täis suusatamist.

«Kaarel oli suvel ja sügisel pikalt haige, kuid pühapäevase sõidu järgi vaatan, et ta hakkab vaikselt mõõnast välja tulema ja liikuma. Sõit on juba sõidu nägu,» hindas RR suusaklubi treener Raido Rohi. «Ise ta kommenteeris oma klassikasõitu nii, et hoidis end meelega tagasi ja lasi pundi eest, et uisu peal oma trumbid välja lüüa. Polevat konditsioon veel selline, et võinuks meestega võidu sõita. 30 km on ikka päris korralik distants.»

Võistelda on vaja