Laps pole auto, mis töökojas korda tehakse

Järve ütlust mööda on suhteliselt sage, et käitumisraskustega lapse puhul on pere hädas, otsides abi kõikvõimalikelt spetsialistidelt ja tegeledes lapse «remontimisega». Olukord ei muutu ka palju paremaks, sest pere, kes lapsega iga päev koos elab, jääb abita. «Vähe osatakse küsida, mida pere vajaks,» täpsustas Järv.

Pinged on õhus, vanemad on väsinud, nende omavaheline koostöö on hakanud lonkama või pole seda kunagi olnudki ning laps on iga päev selles keskkonnas.

Muutused on napid, kuigi lapsega tegeleb kolm-neli spetsialisti: üks uurib, mis tal võiks viga olla, teine teeb liivakastiteraapiat, kolmanda juures ta voolib savi ja nii edasi. «Kõik see on omal kohal, aga olulisem oleks vaadata olukorda süsteemselt, siis on muutus tõenäolisem,» ütles Järv.

Vanemad käivad mööda spetsialiste, täidavad pabereid, blankette, taotlusi, otsivad ja leiavad aega teiste laste koolide-trennide arvelt. Selle hulgas on palju aega, mis võiks kuluda toredasti koosolemisele, pingetest puhkamisele. Pereliikmed on väsinud ja tüdinud, sest vaatamata lahenduse otsinguile ei näi mured lõppevat.

Järve selgitusel näevad spetsialistid, et lapsel on koolis-lasteaias probleeme, aga vähem pööravad tähelepanu sellele, et kodus on väikesed õed-vennad ning vanemad on lihtsalt ära väsinud, sest pole osanud endale tuge leida.

Kuidas selliseid, aga ka paljusid teisi hätta sattunud peresid abistada nii, et sel oleks tõesti tulemust, õpetavadki oma ala parimad juba veebruaris algaval kursusel.

Paides korraldab kursust Eesti pereteraapia koolituskeskus ning kuigi nime poolest on tegemist pereteraapia algkursusega, ei tähenda see veel, et seal õpitaks pereterapeudiks.

Üks koolitajaist, Kiira Järv, täpsustas, et pigem õpivad osalejad peresid süsteemselt abistama ja saavad teadmisi sellest, kuidas pere toimib. «Kui üks pereliige on probleemidega, on see kogu perele pingeline,» märkis ta.

See «probleem» võib tähendada raskelt haigestunud pereliikmega patsienti ja tema peret, aga ka käitumis- või arenguhäirega last. «Me vaatame, kuidas perekond toimib ja kuidas teda kõike kodus toimuvat arvesse võttes tulemuslikumalt abistada,» lausus ta.

Kursuse läbinud mõistavad, millist tuge pere vajab, ja oskavad selgitada, kuidas on pere sellisesse olukorda sattunud ning kuidas see asjaosalisi mõjutab.

Kui spetsialiste, aega ja raha on vähe, on ääretult oluline leida võimalikult kiiresti probleemile lahendus, mitte jooksutada inimesi, sealhulgas tema lähedasi mööda spetsialiste lootuses, et äkki on sellest abi.

Palju tulemuslikum on Järve kogemust mööda otsida üles pere stressifaktorid ja tegeleda nendega, võtta peres pinged maha, seejärel taanduvad või leevenevad ka häired pereliikmel, kelle pärast algselt abi otsiti.