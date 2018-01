Haldusreform kergitas töötuse protsendi lakke

Töötukassa Järva osakonna juhataja Eha Tasangu imestusel polnud piiri, kui arvutused näitasid, et 2017. aasta 31. detsembri seisuga oli töötus Järvamaal kuus protsenti tööealisest elanikkonnast. «Nii kõrget töötuse taset ei ole juba aastaid olnud. See on püsinud ikka viie protsendi kandis ja on olnud kuid, kus protsent on olnud isegi neli,» täpsustas ta.

Tasangu selgitusel ei saa üheselt väita, et tõusu tõi kaasa maakonna haldusreformijärgne suurenemine, sest Rapla maakonnas asunud Käru valla liitumine Järva maakonnaga tõi juurde 20 töötu ringis ja ainuüksi selle mõju töötute protsendile on suhteliselt väike. «Samuti ei saa üheselt öelda, et töötuse protsendi tõstis kõrgele just haldusreformi järel töötuks jäänute hulk, kuid oma mõju on kindlasti sellelgi,» ütles Tasang.

Kui üle Eesti suurendas töötuse protsenti vähenenud töövõimega töötute osa, siis see oli maakonnas Tasangu andmetel hoopis väiksem. Küll vaid pool protsendipunkti ehk vähenes 30 protsendilt 29,5 protsendile.

Ju tõusus ongi osa kõigest ja lisaks tavapärased aastalõpu liikumised tööturul

Nii ei oskagi Tasang täpselt öelda, mis töötuse taset tööealise elanikkonna seas nii üllatuslikult kergitas. Ta usub, et sel polegi ühest põhjust. «Ju tõusus ongi osa kõigest ja lisaks tavapärased aastalõpu liikumised tööturul,» lisas ta.

Arvuliselt oli detsembri jooksul Järvamaal 951 töötut, mida on 28 rohkem kui eelmise kuul, kuid 128 rohkem kui eelmise aasta samal ajal.

Kui palju on arvele tulnutest just haldusreformi järel tööta jäänuid, sellist statistikat töötukassa ei tee. Neile on kõik arvele tulnud tähtsad. Andmebaasist näeb Tasang, et tööturule on sisenenud hulk kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõudu. «Juhte, tippspetsialiste ja ametnikke oli registreerijate hulgas lausa 18 protsenti ja seda võib küll siduda haldusreformijärgse olukorraga,» täpsustas ta. «Samas on neile pakkuda ka tavapärasest rohkem sobivaid ametikohti. Vabade tööpakkumiste seas oli neile sobiva profiiliga 24 protsenti pakkumistest.»

Et Tasang on oma ametis kokku puutunud mitme endise vallajuhiga, siis teab ta öelda, et mitu neist võttis kiirelt end arvele ja osa on leidnud juba uue töö.

Pärast töösuhte lõppemist kehtib ravikindlustus kaks kuud.