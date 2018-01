Nuppudega telefonid, väikese ekraaniga, suure ekraaniga, nutitelefonid, Nokiad, Samsungid, Iphone´id, Hua­weid. Eestlased on nutirahvas, tasuta WiFi levi olemasolu on inimõigus ja järjest lühema aja tagant soetatakse endale uus telefonimudel. Sest see on eelmisest kiirem, läikivam, ägedam, nutikam ja püüab WiFit.