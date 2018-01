Lühike hoovõtt ja juba ongi rattad maast lahti ning õhku täidab kõrvulukustav, ilmeksimatult äratuntav ja kehast läbi käiv mürin. Need on Eestis paiknevad hävitajad, mis 14 Käru põhikooli õpilase silme all Ämari lennubaasist oma patrull-lennule suundusid.