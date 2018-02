H, H ja H: huvitav kokkusattumus on, et kõikide ansambli liikmete eesnimi algab sama tähega. Heiko Leesment (vasakul), Helena Randlaht ja Hendrik Liivik. Tõenäoliselt see asjaolu siiski rolli ei mänginud, kui bänd mõne aasta eest uut trummarit otsima hakkas.

FOTO: Triin Vunk