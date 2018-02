Paides avatud uues ilusalongis Hemera tegutsevad kõrvuti ema ja tütar Helve ja Virge Piisner, kel on kahe peale suur valik iluteenuseid osutada. Oma töös on nad teineteisele toeks ja annavad parima, et kliendid leiaksid tee nende juurde tagasi.