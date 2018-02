Türi toitlustusettevõtja Kaido Lepik loodab, et järvakad võtavad tema töömehelõunad ja toiduhaagise hästi vastu. See võimalus avaneb kolmapäevast.

Pizzarial on kevadpealinnas täitunud aasta ja söögikoha eestvedaja Kaido Lepik leidis, et on õige aeg tulla tagasi esimese unistuse juurde hakata Paides pakkuma ratastel toidukioskist töömehelõunaid.