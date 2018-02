Lillelaada müügikohad täitusid kiiresti

Türi lillelaata korraldava Türi aianduse ja mesinduse seltsi juhatuse esimees Liivi Lintlom sõnas, et müügikohtade kinnipanek kodulehel algas 1. veebruaril ja nii nagu eelmistel aastatel, täitusid tänavugi kohad paari nädalaga. «Tänavu said müügikohad täis just 14. veebruaril, sõbrapäeval,» sõnas ta.

Seda olenemata sellest, et mitme müügikoha hind on tõusnud. «Aasta alguses otsustas juhatus, et müügikohtade tasu jääb samaks. Kui aga saime halva uudise, et kauplemisala on 800 ruutmeetrit vähendatud, tuli juhatusel hindu osaliselt tõsta, sest elu läheb aina kallimaks ja nii suurenevad ka laada korralduskulud,» selgitas ta.