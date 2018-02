Kummaliste kulgurite meister lubab killavoori sõita tanki ja kuulipildujaga

Patküla mehel Hillar Soometsal on põnev hobi: kummaliste kulgurite ehitamine. See on talle tuntust toonud väljaspool kodukantigi. Osaledes Järva-Jaani killavooris, kuhu igal aastal kogunevad üle Eesti vanatehnika omanikud ning eriskummaliste masinate ehitajad, on ta koju toonud mitmeid auhindu.