Ekrelased lubavad odavamat alkoholi

EKRE esimees Mart Helme ütles, et riigi maksusüsteem on jõudnud ummikusse ega taga maksude laekumist. «Aktsiise tuleb langetada kasvõi üks sent allapoole, kui see on meid ümbritsevates riikides,» lausus ta. «Ja uskuge mind, Eesti eelarvesse hakkab laekuma rohkem kui sada miljonit eurot!»