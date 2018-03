Jahimees leidis metsast abitu merikotka

Koigi jahiseltsi esimees Asko Osula selgitas, et suur lind oli mingil põhjusel hätta sattunud nende jahimaadel ning seetõttu võttis kotka leidnud mees Osulaga ühendust. «Kotkas oli pealtnäha terve ning jahimees oli tahtnud uhket lindu pildistada. Siis aga märkas, et ära lennates suutis kotkas tõusta vaid paari-kolme meetri kõrgusele ja potsatas seejärel maha tagasi. See oli selge märk, et kotkaga pole kõik korras,» selgitas ta.