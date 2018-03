Eurolaulja kontserti pääseb nautima rõdult

Paide muusika- ja teatrimaja direktor Ülle Müller ütles, et kontsert on osutunud populaarseks ning kammersaali põrandaosal asuvad kohad on välja müüdud. Küll aga on võimalik osta pilet rõdule. «Me oleks selle kontserdi kolinud suurde saali, kuid seal on laupäeval esietenduva «Richard3» läbimäng,» selgitas ta.