Aravete koolimaja jääb külma tõttu tänagi tühjaks

Järva vallavanem Rait Pihelgas selgitas, et seoses katlamaja rikkega ei ole tagatud Aravete keskkooli hoones õppetööks vajalik temperatuur, mistõttu ei ole sel nädalal koolis tunde toimunud. Täna, 8. märtsil on I–XII klass õppekäikudel, mis saab aga homme, selgub päeva jooksul. «Klassijuhatajad teavitavad õpilasi täpsemalt e-kooli kaudu. I klass on kodus,» teatas vallavanem.