Mängud võimete, võimu ja võimalustega

«Vahtige, kuis olen nõiutud! Mu käsi kärbatand!» hüüab ta teise vaatuse alguses vahetult enne seda, kui tema jalgealust järjekordne laip sillutab. Richard III ema mängiv Ene Järvis nendib, et laipu tekib lavastuse käigus tõesti palju ning kuigi tänapäeval poliitikud otseselt kellegi pead maha ei võta, on see valdkond sama julm kui näidendi kirjutamise ajal. Et poliitikas püsida, tuleb olla tugev, ja ka kalk, kui vaja, nagu Saksamaa kantsler Angela Merkel või Inglismaa kuninganna Elizabeth II. Või USAs Donald Trumpi kõrval presidendiks kandideerinud Hillary Clinton, kellega Ene Järvis on päevapealt ühevanune.